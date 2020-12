„Toksyczny mściciel”. Peter Dinklage w głównej roli w reboocie czarnej komedii!

Film z 1985 roku był niskobudżetową produkcją, która na początku została zignorowana przez widzów, jednak pod koniec roku jego produkcji zaczęto go wyświetlać z powodzeniem w nowojorskim Bleecker Street Cinemas i zwrócili na niego uwagę kinomani. Jest teraz uważany za jeden z najsłynniejszych filmów niskobudżetowych. Od paru lat mówiło się o planach powstania rebootu produkcji, jednak dopiero teraz projekt ten nabrał tempa.

W główną rolę w odświeżonej wersji filmu ma wcielić się Peter Dinklage, czyli słynny Tyrion Lannister z serialu HBO „Gra o tron” . Reżyserem ma być z kolei reżyser, aktor i scenarzysta Macon Blair ( „I Don't Feel at Home in This World Anymore” , „Pokój 104” ).

Czarna komedia opowiada o Melvinie Junko, który wpada do beczki z toksycznymi chemikaliami, w wyniku czego jego ciało zaczyna się zniekształcać, aż w końcu mutuje, stając się szkaradnym monstrum. Zyskuje on jednak przy tym nadludzką siłę i postanawia oczyścić rodzinne miasto ze zła. Reżyserem pierwotnej wersji filmu byli Michael Herz i Lloyd Kaufman.

