Woody Allen obchodzi 85. urodziny. Lista najlepszych filmów reżysera

Woody Allen urodził się 1 grudnia 1935 roku na Brooklynie. Od wczesnej młodości interesował się filmem, a w wieku 7 lat, po obejrzeniu "Drogi do Maroka", postanowił, że zostanie komikiem. Później pisał żarty do lokalnych gazet i dowcipy oraz gagi dla innych znanych komików. Rozpoczął naukę na Uniwersytecie Nowojorskim, a później uczęszczał na zajęcia filmowe Kolegium Miejskiego Uniwersytetu Nowojorskiego, jednak szybko przerwał naukę. Debiutował w komedii "Co słychać, koteczku?" w 1965 roku. Jako reżyser filmowy zadebiutował w 1969 roku parodią gangsterskiego filmu "Bierz forsę i w nogi".

Jest zdobywcą 137 nagród filmowych – czterokrotnie Oscara ("Annie Hall", "Hannah i jej siostry" i "O północy w Paryżu"). Był 13-krotnie nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii za scenariusz, co jest liczbą największą w historii przyznawania statuetek. Jako drugi reżyser w historii (po Ingmarze Bergmanie) w 2002 roku otrzymał "Palmę palm" za "specjalne osiągnięcia".

Najlepsze filmy Woody'ego Allena według serwisu Rotten Tomatoes

10. „Złote czasy radia”



Ulubionym zajęciem licznej żydowskiej rodziny jest słuchanie radia. Każdy z jej członków ma swoją ulubioną audycję.



9. „O północy w Paryżu”



Inez i Gil przyjeżdżają do Paryża, by zaplanować ślub. Czas spędzają jednak osobno – Inez widuje się z byłym chłopakiem, a Gil odbywa podróże do lat 20.



8. „Mężowie i żony”



Gabe Roth (Woody Allen) i jego żona Judy (Mia Farrow) są nowojorskim małżeństwem w średnim wieku, które przechodzi kryzys. Para doznaje szoku na wieść o tym, że ich najlepsi przyjaciele – Jack (Sydney Pollack) oraz Sally (Judy Davis) – rozwodzą się. Informacja sprawia, że Gabe i Judy również postanawiają się rozstać. Każde z nich natychmiast znajduje sobie młodszego partnera i na nowo odkrywa uroki namiętnej miłości. Szybko jednak sprawy zaczynają się komplikować.



7. „Purpurowa róża z Kairu”



Dla Cecilii kino jest miejscem ucieczki od szarej rzeczywistości. Gdy po raz kolejny ogląda ulubiony film, główny bohater wyskakuje z ekranu.



6. „Zelig”

Leonard Zelig niczym kameleon dostosowuje swój wygląd i osobowość do okoliczności, w których się znajduje.



5. „Miłość i śmierć”



Tchórzliwy uczony Boris Grushenko (Allen) od lat kocha się w przeuroczej Sonii (Diane Keaton). Jednocześnie czuje ogromną niechęć do służby wojskowej. Kiedy jednak jego wybranka planuje poślubić śmierdzącego sprzedawcę śledzi, Boris wstępuje do armii i rusza na wojnę z Napoleonem. Powraca jako bohater wojenny, lecz bez grosza przy duszy i, o dziwo, Sonia godzi się za niego wyjść.



4. „Hannah i jej siostry”



Hannah i jej siostry (1986) plakatW Dniu Dziękczynienia trzy siostry zwierzają się ze swoich problemów życiowych.



3. „Zbrodnie i wykroczenia”



Kochanka okulisty grozi mu, że ujawni romans jego żonie. Tymczasem fajtłapowaty reżyser zaczyna flirtować z producentką filmową.



2. „Manhattan”



Dwukrotnie rozwiedziony nowojorczyk zakochuje się w dziewczynie swojego najlepszego przyjaciela.



1. „Annie Hall”



Historia burzliwego związku Alvy'ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.Czytaj też:

