„Niech gadają” – nowy film HBO. Meryl Streep w zwiastunie nadchodzącej produkcji

Fabuła filmu

Film HBO Max „Niech gadają” opowiada historię znanej autorki (Meryl Streep), która wraz przyjaciółkami (Candice Bergen oraz Dianne Wiest) wyrusza w podróż, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Dołącza do nich siostrzeniec pisarki (Lucas Hedges), który wciąż sprzecza się z kobietami, a także z jej nowa agentka (Gemma Chan), która za wszelką cenę próbuje dowiedzieć czegokolwiek o jej następnej książce.

Twórcy i obsada

Film wyreżyserował nagrodzony Oscarem Steven Soderbergh. W rolach głównych występują: zdobywczyni Oscara Meryl Streep, wyróżniona nominacją do Oscara oraz nagrodą Emmy Candice Bergen, nominowany do nagrody Akademii Lucas Hedges, Gemma Chan (Bajecznie bogaci Azjaci) i zdobywczyni Oscara Dianne Wiest. Za scenariusz odpowiedzialna jest Deborah Eisenberg, a obowiązki producenta pełnił Gregory Jacobs (Pralnia, Magic Mike).

Premiera filmu „Niech gadają”

Premiera filmu „Niech gadają” („Let Them All Talk”) zaplanowana została na 10 grudnia w HBO GO. Emisja na antenie HBO odbędzie 10 stycznia o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Woody Allen obchodzi 85. urodziny. Lista najlepszych filmów reżysera