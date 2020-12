Rita Ora zorganizowała huczną imprezę mimo obostrzeń. Karę zapłaci restauracja

Przypomnijmy, lockdown ogłoszony przez Borisa Johnsona potrwa do 2 grudnia. Od początku listopada mieszkańcy Wysp mogli wychodzić z domu jedynie w określonych sytuacjach, chociażby do pracy. Zakazano także spotkań towarzyskich w gronie osób z różnych „gospodarstw domowych” oraz zamknięto puby i restauracje, umożliwiając jedynie zamawianie posiłków na wynos.

Rita Orga zorganizowała urodziny mimo restrykcji

Mimo tych obostrzeń w sobotę 28 listopada w restauracji Casa Cruz w zachodniej części Londynu odbyło się przyjęcie na ponad 30 gości. Tak swoje 30. urodziny świętowała Rita Ora, a wśród gości znalazły się chociażby modelki Cara i Poppy Delevingne czy gwiazdor telewizyjny Vas J Morgan - podaje The Independent.

The Sun rozmawiał z kolei z rzecznikiem policji, który potwierdził, że około godz. 21 na miejsce wezwano funkcjonariuszy w sprawie złamania obowiązujących obostrzeń. Za zorganizowanie „nielegalnego” przyjęcia właścicielowi restauracji grozi kara w wysokości 10 tys. funtów. Przepisy stanowią bowiem, że odpowiedzialność ponosi organizator imprezy, czyli w tym przypadku właściciel lokalu, który zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami powinien pozostać zamknięty dla gości. The Guardian podaje, że Rita Ora przeprosiła już za pomysł urządzenia imprezy i przyznała się do błędu.

