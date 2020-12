Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcia sprzed lat. Jak zmieniła się „królowa życia”?

„4-dniowy Conanek. I ja bez sztucznych rzęs, permanentnego makijażu i kolograma szpachli. Ale za to z bardzo wyskubanymi brwiami” – napisała na Instagramie Kaźmierska, dodając zdjęcie sprzed lat. Fotografię do tej pory polubiło już ponad 190 tys. ludzi. Pojawiły się pod nim bardzo pozytywne opinie internautów. Część z nich pisała m.in., że Kaźmierska „wcale się nie zmieniła” , a inni, że „zmieniła się nie do poznania” .

To nie pierwszy raz, gdy „królowa życia” wstawia swoje zdjęcia sprzed lat. Podzieliła się nimi już w marcu tego roku. Wtedy wstawiła zdjęcia ze swoich 18-tych urodzin. Wszystkie fotografie możecie zobaczyć w naszej galerii.

Ogromną popularność przyniósł Dagmarze Kaźmierskiej program „Królowe życia” . Od tego czasu pojawiła się w wielu programach, m.in. w show „Kuba Wojewódzki”, a także wystąpiła w kilku produkcjach filmowych, w tym u Patryka Vegi.

Czytaj też:

„Niech gadają” – nowy film HBO. Meryl Streep w zwiastunie nadchodzącej produkcji