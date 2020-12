„Cztery wesela i pogrzeb” już od dziś na HBO GO. Czy warto oglądać serial?

Od dzisiaj na platformie HBO GO oglądać można „Cztery wesela i pogrzeb”, to serial komediowy, nawiązujący do hitu filmowego z lat 90. O czym jest? Jak jest oceniany? Czy warto go obejrzeć?

O czym jest serial „Cztery wesela i pogrzeb” ? Maya (Nathalie Emmanuel, znana z serialu „Gra o tron” ), młoda dyrektorka ds. komunikacji, pracuje na rzecz kampanii senatorskiej w Nowym Jorku. Kiedy pewnego dnia dziewczyna otrzymuje zaproszenie na ślub od swojej koleżanki ze szkoły, obecnie mieszkającej w Londynie, postanawia zostawić za sobą zarówno swoje życie zawodowe, jak i prywatne, i rusza w podróż do Anglii. Tam ponownie nawiązuje kontakt ze starymi przyjaciółmi i niespodziewanie zostaje rzucona w sam środek ich osobistych kryzysów. Wszystkich bohaterów czeka burzliwy rok, podczas którego znajdą nową miłość i poznają ból rozstania. W serialu zobaczymy, jak zaczynają i kończą się związki, miłość rodzi się i wypala, będziemy świadkami pewnego politycznego skandalu i poznamy kulisy londyńskiego życia towarzyskiego. Naturalnie nie zabraknie w nim także tytułowych czterech wesel i.... pogrzebu. Obsada i twórcy serialu oraz oceny W serialu Cztery wesela i pogrzeb występują: Nathalie Emmanuel (serial HBO „Gra o tron”, filmy „Więzień labiryntu”), Nikesh Patel (serial „Indian Summers”, „Artemis Fowl)”, John Reynolds (serial „Stranger Things”), Rebecca Rittenhouse („Pewnego razu... w Hollywood”), Brandon Mychal Smith („Najbardziej znienawidzona kobieta Ameryki”), a także Andie MacDowell („Seks, kłamstwa i kasety wideo”) oraz Dermot Mulroney („Mój chłopak się żeni”). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Mindy Kaling, Tracey Wigfield, Richard Curtis, Jonathan Prince, Matt Warburton, Howard Klein z 3Arts Entertainment, Charlie Grandy, Tristram Shapeero oraz Charles McDougall (odcinki 1 oraz 2). Serial wyprodukowany został przez MGM Television oraz Universal Television. W serwisie IMDB serial ma ocenę 7,2/10 na ponad 3 tys. ocen, z kolei na polskim Filmwebie 6,1/10 na 75 ocen użytkowników. Premiera serialu Premiera serialu „Cztery wesela i pogrzeb” (ang. „Four Weddings and A Funeral”) zaplanowana została na 1 grudnia w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon produkcji. Premiera na antenie HBO3 odbędzie się 31 grudnia w postaci sylwestrowego maratonu od godziny 20:00. Serial liczy 10 odcinków. Czytaj też:

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcia sprzed lat. Jak zmieniła się „królowa życia”?

„Cztery wesela i pogrzeb” – serial Galeria: