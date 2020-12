Gwiazda serialu Netfliksa wyznała, że jest osobą transpłciową

Aktorka znana dotąd jako Ellen Page zdecydowała się na publiczny coming out. „Cześć przyjaciele, chcę się z wami czymś podzielić – jestem trans, moje zaimki to on/oni i nazywam się Elliot. Czuję się szczęśliwy, że mogę o tym opowiedzieć” – napisała w mediach społecznościowych podkreślając, że od teraz jest niebinarnym transseksualistą o imieniu Elliot. Aktor podziękował wszystkim tym, którzy go wspierali i pomogli w tej „podróży”, a także wyraził radość z tego, że „wreszcie” może czuć się tak naprawdę „autentycznym sobą”. „Dziękuję za odwagę, hojność i nieustanną pracę, aby uczynić ten świat miejscem bardziej otwartym. Będę robić wszystko co w mojej mocy, aby nasze społeczeństwo było tolerancyjne i równe” – zapewnił. W dalszej części swojego oświadczenia Ellen Page zapewnił, że „kocha to, że jest queer”.

– Elliot Page dał nam fantastyczne postacie na ekranie i był otwartym orędownikiem wszystkich osób LGBTQ. Będzie teraz inspiracją dla osób transpłciowych i niebinarnych. Wszystkie osoby transpłciowe zasługują na szansę bycia sobą i akceptacji takimi, jakimi są naprawdę – stwierdził Nick Adams, dyrektor Transgender Media GLAAD w rozmowie z "Variety".

twitter

Elliot Page – kim jest?

Urodzony w 1987 roku w Kanadzie Elliot Page był wcześniej znany jako Ellen Page. W 2014 roku aktorka poinformowała podczas kongresu środowisk LGBT, że jest lesbijką. W styczniu 2018 ożeniła się z tancerką Emmą Portner. Na swoim koncie ma role m.in. w filmach „Pułapka”, „Incepcja”, „Zakochani w Rzymie”, „X-Men: Przyszłość, która nadejdzie”, „Linia życia” oraz „Juno”. Za tę ostatnią otrzymała nominację do Oscara. Widzowie z pewnością kojarzą także jej rolę Vanyi Hargreeves w popularnym serialu Netfliksa „Umbrella Academy”, w którym gra od 2019 roku.

Czytaj też:

13 lat od premiery „Plotkary”. Jak zmienili się główni bohaterowie kultowego serialu?