Magda Gessler otwarła sklep internetowy. Ceny? Sami oceńcie

W związku z pandemią koronawirusa lokale gastronomiczne pozostaną zamknięte co najmniej do 27 grudnia. Restauracje mogą serwować tylko i wyłącznie dania na wynos: w dostawie lub z odbiorem osobistym. Aby przetrwać ten trudny czas niektórzy restauratorzy przygotowują specjalny catering dietetyczny, inni wynajmują przestrzeń swoich lokali osobom, które nie mają w domach warunków do pracy zdalnej. Z kolei Magda Gessler postanowiła otworzyć sklep internetowy o nazwie Delikatesy u Fukiera. „Zapraszam Was do mojej kuchni, gdzie pachnie rodzinnym domem i smakuje prawdziwą, polską spiżarnią z dawnych lat” - zachęca gospodyni „Kuchennych rewolucji”.

Sklep internetowy Magdy Gessler - ceny, co można kupić

W ofercie Delikatesów u Fukiera znalazły się wędliny, sery, przetwory owocowe, kiszonki i soki, a przede wszystkim dania z menu w słoikach. Za 900 ml solianki czy flaków zapłacimy 50 złotych. Gulasz cielęcy z leśnymi grzybami kosztuje oraz pulpety cielęce w sosie z borowików kosztują 60 zł. W takiej samej cenie jest bigos na winie oraz gołąbki cielęce w sosie pomidorowym. Maślaki marynowane (350 ml) kosztują 24 zł a 0,5 kg szynki wędzonej na drzewie owocowym 32 zł. Miłośnicy serów za produkty od Fukiera będą musieli zapłacić od 42 do 49 zł. Kiszonki takie jak rzodkiewki, papryka czerwona, gruszki czy kapusta kiszona to wydatek rzędu 18-22 zł. Soki tłoczone (300 ml) wyceniono na 9 zł. Za kiełbasy, boczek oraz schab zapłacimy od 18 do 75 zł.

