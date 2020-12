„Motel Polska”. Co o nowym programie TVP myślą uczestnicy „Goggleboxa”?

W połowie września na antenie TVP zadebiutował program „Motel Polska”. Widzowie dopatrzyli się podobieństwa do emitowanego od wielu lat przez stację TTV „Goggleboxa”. Jeden z ostatnich odcinków, w którym komentowano Strajk Kobiet czy wypowiedzi polityków PiS w Sejmie wzbudził sporo kontrowersji. A co o produkcji telewizji publicznej myślą uczestnicy „Goggleboxa”?

Kozak: Brutalnie zmanipulowany, jednostronny materiał

– Bardzo mnie cieszy, że jesteśmy kopiowani, podrabiani czy też porostu nasz program jest dla innych inspiracją. Świadczy to o niewątpliwym sukcesie "Gogglebox". Z tego co się orientuje, program "Motel Polska" jest już na antenie telewizji polskiej od jakiegoś czasu. Zdarzyło mi się nawet obejrzeć jeden z pierwszych odcinków, jednak z ekranu wiało nudą i nie znalazłem w nim nic, co mogłoby mnie zainteresować – stwierdził w rozmowie z „Faktem” Mariusz Kozak, który w porgramie TTV występuje z byłym partnerem Jackiem Szawiołą. – Postanowiłem obejrzeć fragment ostatniego odcinka i przyznam, że to, co zobaczyłem, mocno mnie zszokowało. Poziom mojego zażenowania sięgnął zenitu. Nawet pomyślałem przez chwilę, że to jakiś internetowy żart. Po pierwsze lekka formuła programu została w tak brutalny sposób wykorzystana, aby kpić z organizowanych marszy w ramach Strajku Kobiet. Wypowiedzi uczestników programu były jednowymiarowe, prorządowe, w pełni zgodne z linią partii rządzącej. Jako "zawodowy" komentator telewizyjnej rzeczywistości, nie sądziłem, że w programie społeczno-rozrywkowym zobaczę tak brutalnie zmanipulowany, jednostronny materiał – ocenił.

instagram

Abus: Powiem krótko: to jest żenada

W podobnym tonie wypowiedział się Dominik Abus, który w Gogglebox komentuje telewizyją rzeczywistość z przyjacielem Krzysztofem Radzikowskim. – Powiem krótko: to jest żenada. Aż ciężko mi to nazwać słowami, bo to co zobaczyłem w "Motelu Polska" jest naprawdę dramatyczne. Nie widzę żadnego podobieństwa do naszego "Goggleboxa". Program jest mocno żenujący i jest kompromitacją Telewizji Polskiej. Prezentuje wyłącznie poklask dla PiS-u, w bardzo nieudolny i niesmaczny sposób. Pomijając już fakt, że bohaterowie tego programu nie są przypadkowymi uczestnikami – stwierdził.

instagram

Big Boi: Ja się czuje, jakbym oglądał wiadomości puszczane w Korei Północnej

Mateusz "Big Boi" Borkowski przyznał, że jest dumny, iż program, w którym bierze udział, stał się inspiracją dla Telewizji Polskiej. – Jestem bardzo dumny z tego, że oni zdecydowali się nas podrobić, ale moim zdaniem trochę im nie wyszło. Moje poglądy polityczne to jest sprawa drugorzędna, ale jeśli zdrowo myślący człowiek obejrzy ten program to stwierdzi po prostu jedno – że jest to program stworzony do politycznej propagandy i niczego więcej. Tam jest wychwalana non stop partia rządząca i wszystko jest na "tak". Oglądając "Motel Polska" ja się czuje, jakbym oglądał wiadomości puszczane w Korei Północnej – tłumaczył w rozmowie z Faktem dodając, że Gogglebox jest programem rozrywkowym, który ma za zadanie bawić ludzi i wywoływać w nich pozytywne emocje, a nie służyć do jakiejkolwiek agitacji politycznej.

instagram

„Motel Polska” TVP – córka, zięć i znajoma posła PiS uczestnikami programu

„Motel Polska” to hybrydowy serial reality o tematyce polityczno-lifestylowej. Gospodarzem jest Jacek Łęski, a zaproszeni goście siedzą na kanapach, oglądają telewizję i komentują aktualne wydarzenia. Po emisji kilku odcinków „Motel Polska” w sieci zawrzało, a wielu internautów wskazywało, że uczestnicy są powiązani z posłem PiS. Jak ustalił Onet, wśród uczestników są m.in. córka, zięć oraz znajoma Roberta Telusa. W programie pojawia się także posłanka PiS Dominika Chorosińska z mężem oraz między innymi Krzysztof Włodarczyk z rodziną. Wypowiedzi uczestników o Strajku Kobiet i reakcji policji czy komentarze do słów polityków PiS w Sejmie wywołały sporo kontrowersji.

Czytaj też:

Oklaski dla Kaczyńskiego i kpiny z Marty Lempart. „Motel Polska” na antenie TVP1