Gwiazda serialu Netfliksa wyznała, że jest osobą transpłciową. „Gratulacje królu”

We wtorek 1 grudnia znana z filmu „Juno” oraz serialu Netfliksa „Umbrella Academy” Ellen Page poinformowała, że jest osobą transpłciową i od teraz będzie nazywać się Elliot. „Dziękuję za odwagę, hojność i nieustanną pracę, aby uczynić ten świat miejscem bardziej otwartym. Będę robić wszystko co w mojej mocy, aby nasze społeczeństwo było tolerancyjne i równe” – stwierdził. W dalszej części swojego oświadczenia Ellen Page zapewnił, że „kocha to, że jest queer”.

Elliot Page w szczerym wyznaniu. „Gratulacje królu”

To wyznanie wywołało lawinę komentarzy osób z branży i innych użytkowników mediów społecznościowych. „Życzę ci wszelkich błogosławieństw i szczęścia na początku twojej nowej przygody, drogi Elliocie” – napisała Mia Farrow. „Gratulacje królu. Bardzo się cieszę” – wtórował aktorce charakteryzator James Charles.

Alyssa Milano podziękowała Elliotowi za to, że zdecydował się na osobiste wyznanie. „Elliot rządzi” – dodała od siebie piosenkarka Miley Cyrus. Anna Kendrick zwróciła uwagę, że Elliot swoim zachowaniem przypomniał, że „możemy być odważni i radośni”.

Post Elliota Page'a cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do chwili publikacji tekstu zdobył ponad 2,5 mln reakcji na Instagramie.

Czytaj też:

