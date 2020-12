Makłowicz śmieje się z psa jedzącego koperek. Ten filmik stał się hitem

Trudno krótko wyjaśnić, na czym polega fenomen Roberta Makłowicza. Internauci cenią go za wiedzę kulinarną i pasję, z jaką potrafi opowiadać o gastronomii. Dziennikarz jest uwielbiany także za poczucie humoru oraz dystans do samego siebie, a w sieci pojawia się wiele memów z udziałem tego celebryty. Tym razem Makłowicz podbija media społecznościowe za sprawą krótkiego filmiku będącego fragmentem programu z jego udziałem.

Na nagraniu widać, jak kucharz karmi psa koperkiem. – Ależ on żre koperek. To będzie zdrowy piesek – komentuje, a w tle słychać zaraźliwy śmiech Makłowicza. Radość dziennikarza udzieliła się także internautom, którzy zaczęli udostępniać materiał. Na TikToku obejrzano go już ponad 340 tys. razy. Filmik dotarł także do serwisu YouTube i na Instagram, gdzie zyskiwał kolejne tysiące wyświetleń. Nagranie powstało na Poznańskiej Farmie Miejskiej, która jako pierwsza udostępniła hitowy materiał.

instagram

Robert Makłowicz na Strajku Kobiet. Kucharz mocno o polityce

Pod koniec października Robert Makłowicz w rozmowie z Onetem potwierdził, że pojawił się na kilku protestach osób krytykujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Dziennikarz zaznaczył przy tym, że wziął udział w demonstracji wiedziony nie tylko ciekawością. – Otóż wiem świetnie, że pazerność, obłuda i cynizm to nie są przywary, na które monopol ma tylko jedna część klasy politycznej. Jednak jeszcze nigdy po 1989 roku te negatywne cechy nie były niejako busolą, sztandarem, kierunkiem i sposobem uprawiania polityki – stwierdził.

Krytyk kulinarny ocenił, że wymienione przez niego cechy kierują politykami sprawującymi obecnie władzę. Właśnie takiemu stanowi rzeczy sprzeciwiają się osoby biorące udział w demonstracjach, a „czarę goryczy przelało podstępnie przeprowadzone zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych”.

Czytaj też:

Husky pomógł ślepemu bratu. Wzruszające nagranie podbija sieć