Protest song Anity Lipnickiej. W teledysku wystąpiło wiele gwiazd

„Są takie chwile, takie sytuacje, kiedy mowa przestaje być srebrem, a milczenie złotem. Krzyk nie leży w mojej naturze. Ale mogę zaśpiewać. I to czynię, wraz z Moriah, bratnią duszą, siostrą w piosence. Śpiewamy dziś jednym głosem. Głosem rozpaczy, rozczarowania i głosem nadziei, że być może siła tego śpiewu zwycięży? I stanie się cud: góra posłucha ulicy?” – przekazała Anita Lipnicka, opisując towarzyszące jej uczucia w związku z piosenką, której premiera miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Wokalistka w ten sposób nawiązała do protestów kobiet, które rozpoczęły się po decyzji TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej.

„Nadszedł już czas, by zauważyć, że bez względu na to skąd przychodzimy, zmierzamy w tym samym kierunku – każdy z nas zwyczajnie chce mieć prawo, by decydować o tym jak żyje, jakie wyznaje wartości. Każdy z nas zasługuje, by mieć WYBÓR” – zakończyła wokalistka.