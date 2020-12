BTS zawiesi karierę i zasili armię? Otworzyła się prawna furtka, by temu zapobiec

BTS to boysband z Korei Południowej, który cieszy się gigantyczną popularnością. Został założony w 2013 roku, a w jego skład wchodzi siedmiu mężczyzn. Fani artystów już od pewnego czasu martwili się, że funkcjonowanie zespołu zostanie zawieszone z powodu obowiązkowej służby wojskowej w Korei Południowej – informuje CNN i dodaje, że prawie wszyscy pełnosprawni mężczyźni w kraju są zobowiązani do odbycia służby wojskowej przez 18 miesięcy do 28 roku życia.

Obowiązujące prawo zakładało pewne wyjątki dla sportowców, czy artystów, którzy odnosili sukcesy w konkursach muzyki klasycznej. We wtorek zeszły jednak zmiany w tej sprawie. Parlament przyjął ustawę, która pozwala gwiazdom muzyki, które „przodują w kulturze popularnej” na odroczenie służby wojskowej. Jak podaje CNN, członkowie BTS będą mogli skorzystać z tej furtki prawnej.

Najstarszy członek BTS skończy 28 lat w piątek. Gdyby ustawa nie została uchwalona, musiałby zaciągnąć się do wojska do końca roku. Teraz prawo da mu na to jeszcze dwa lata.

