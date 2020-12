To zrewolucjonizuje branżę filmową. Wszystkie premiery Warner Bros. w 2021 roku od razu w HBO Max

W czwartek 3 grudnia Warner Bros. ogłosił informację, która może mieć kolosalne znaczenie dla przemysłu filmowego. Wszystkie przyszłoroczne premiery filmowe studia odbędą się jednocześnie w kinach (tam, gdzie to możliwe ze względu na pandemię) oraz online. Mowa tu m.in. o takich hitach jak „Diuna”, „Matrix 4”, „Wonder Woman 1984”, „Godzilla vs Kong” nowy „Kosmiczny mecz” czy remake „Suicide Squad” od Jamesa Gunna.

Premiery hitów w HBO Max

Obsługą internetowych premier zajmie się nowa platforma – HBO Max, powstała z przekształcenia popularnej HBO GO. Jak zapewniają obie korporacje, jest to jedynie tymczasowy plan, mający pomóc przetrwać kolejne 12 niepewnych miesięcy w czasie globalnej pandemii. Jednocześnie jednak to doskonała okazja do nadania rozpędu nowej usłudze, która konkurować musi z Netfliksem, Amazon Prime czy wciąż niedostępnym w Polsce Disney+.

HBO Max w Polsce. Oficjalne potwierdzenie

Bez wątpienia dla fanów legalnego dostępu do kultury dobrą wiadomością będzie ogłoszona 3 grudnia decyzja o wprowadzeniu usługi HBO Max w Polsce. Informację potwierdziła zarówno Agnieszka Niburska, dyrektor ds. PR w HBO Europe, jak i Andy Forssell, szef HBO Max Global.

Wiadomo, że oprócz wspomnianych już Warner Bros i oczywiście HBO, usługa HBO Max ma zaoferować dostęp do dzieł takich wytwórni jak Adult Swim, Cartoon Network, Crunchyroll czy tradycyjnych kanałów telewizyjnych: TNT, The CW, CNN oraz TCM.

