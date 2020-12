„Gra o tron” będzie miała swój prequel. Nowe grafiki i informacje na temat „Domu smoka”

Nowy serial ze świata fantasy stworzonego przez George'a R.R. Martina będzie nosił tytuł „House of the Dragon” („Dom smoka”) i pokaże nam historie, które rozegrały się w Westeros 193 lata przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Poznamy losy rodu Targaryen oraz co najmniej piętnastu smoków, poddanych przodkom Daenerys. Prześledzimy katastrofę dynastii, zapoczątkowaną przez króla Viserysa.

Oprócz smoków, które zostały ukazane na grafice koncepcyjnej, głównymi bohaterami nowego serialu mają być wspomniany król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon. Całość ma liczyć 10 odcinków, nad jakością których czuwać będą George R.R. Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik.

„Dom smoka”. Zarys postaci

Viserys ma być władcą spokojnym, unikającym konfliktów, ale też słabym i schorowanym. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca "zaszaleć", niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra z kolei, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

