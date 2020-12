Sonya Priss zastąpi Katerinę Kowalczuk w kolejnym sezonie „Zniewolonej”? Jest po zdjęciach próbnych

Katerina Kowalczuk nie pojawi się w kolejnych odcinkach serialu Zniewolona. Aktorka zamieściła post na Instagramie, w którym potwierdziła plotki o rezygnacji z udziału w trzecim sezonie. Aktorka nie dogadała się z produkcją m.in. w sprawie podwyżki wynagrodzenia oraz harmonogramu pracy. „Żądania wytwórni filmowej i producentów nie zawsze pokrywają się z prośbami aktorów. Niestety, nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka. Praca na planie była dla mnie ogromną przygodą i jestem za nią niezmiernie wdzięczna” – napisała. Oficjalnie nadal nie wiadomo, kto wcieli się w rolę Katii. Dziennikarze "Faktu" podają, że ogromne szanse ma 25-letnia Sonya Priss, która jest już po pierwszych zdjęciach próbnych.

Sonya Priss – kim jest?

Sonya Aleksandrovna Priss urodziła się 29 maja 1995 roku. Debiutowała w serialu "Second First Love" w 2019 roku. Swoją pierwszą główną rolę w filmie pełnometrażowym zagrała w 2020 roku w filmie The Silver Skates, który trafił na rynki rosyjskie.

„Zniewolona” – trzeci sezon

Wcześniej produkcja informowała, że w trzeciej części na ekranach telewizorów nie zobaczymy Aleksieja Jarowienko, który wcielał się w rolę Aloszy. Informację o tym, że pierwszy ukochany Katii nie pojawi się już w serialu zdadziła scenarzystaka Talia Prostajecka. W nowych odcinkach pojawi się natomiast nowy bohater, który będzie uczestniczył w ujawnieniu zamachowca, który napadł na Andrieja Żadana. – Pojawi się taki pan Stefan Jabłoniewski, człowiek ze znanej rodziny rodem z Polski. Nie mogę jeszcze powiedzieć z jakiego miasta, ale on właśnie będzie miał najbardziej wpływ na wydarzenia w trzecim sezonie. Od niego będzie zależał po części los Katii, a po części los Andrieja – zdradziła scenarzystka Tała Prystajecka.

„Zniewolona” – o czym jest serial?

Serial "Zniewolona" to rozgrywająca się w XIX wieku ukraińska produkcja kostiumowa. Katierina Wierbickaja jest dobrą, piękną, mądrą, wykształconą dziewczyną. Dzięki swojej matce chrzestnej – szlachciance pani Czerwińskiej – została wychowana niczym panna błękitnej krwi. Zna języki obce, gra na fortepianie, maluje. Zaczyna też rozumieć, że te talenty i pozycja wcale nie poprawiają losu urodzonej w niewoli dziewczyny. Wszyscy wiedzą, że jest własnością Piotra Czerwińskiego najbogatszego ziemianina w Nieżynie. Katierina postanawia jednak zawalczyć o prawo do szczęścia i decydowania o sobie.

