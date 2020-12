Natalia Siwiec wzięła ślub, który nie jest ważny. „Podeszliśmy do tego serio”

Początki popularności Natalii Siwiec sięgają 2012 roku, kiedy to 37-letnia dzisiaj kobieta pojawiła się na trybunach rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej. Siwiec szybko okrzyknięto miss turnieju, a sama zainteresowana zaczęła budować swoją markę. Dzisiaj współpracuje z kilkoma firmami, których produkty promuje w mediach społecznościowych, a jej instagramowe konto śledzi 1,3 mln użytkowników.

Natalia Siwiec wzięła ślub w Las Vegas. Nie jest ważny w Polsce

Celebrytka wystąpiła ostatnio w programie Izabeli Janachowskiej, gdzie opowiedziała o swoim ślubie z Mariuszem Raduszewskim, który miał miejsce w 2017 roku. Siwiec przyznała, że była to spontaniczna ceremonia, o której powiedziała tylko swoim najbliższym przyjaciołom. – Przeszukując internet, natrafiłam na przepiękną, malutką kapliczkę, okazało się, że tam ślub brała Angelina Jolie z Billym Bobem Thorntonem i zarezerwowaliśmy na następny dzień. Wyglądała elegancko, prosto i nie była tandetna – kontynuowała.

37-latka stwierdziła także, że razem z partnerem podeszła „na serio” do ślubu. – Każdemu polecam, żeby przeżył coś takiego. Czuliśmy ogromną więź. Nie myśleliśmy o tym, czy cioci się podoba – podkreśliła dodając, że nie zalegalizowała jeszcze związku w Polsce, przez co z prawnego punktu widzenia wciąż jest panną. Wprawdzie obiecała swojej rodzinie ślub w kraju, ale dodała też, że nikt z jej bliskich nie nalega na szybkie zorganizowanie uroczystości. – Wszyscy marzą o wielkim ślubie, ja tak nigdy nie miałam. No, może jak byłam małą dziewczynką, marzyłam o sukni ślubnej – podsumowała.

