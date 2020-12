Serial „Osiecka” ze zwiastunem. Kiedy pierwsze odcinki na TVP?

O czym będzie serial?

Jak opisuje TVP, serial „Osiecka” to biografia artystki, która obejmuje okres od lat 50. do jej śmierci, czyli do lat 90. Jej tłem będą artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Filmowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS- u i gdańskiego Bim-Bomu. Widzowie zobaczą spektakularne sukcesy oraz porażki Osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z trudnych życiowych wyborów. Serial wyreżyserowali: Robert Gliński i Michał Rosa.

Obsada i twórcy serialu „Osiecka”

Obok Rycembel i Popławskiej w serialu zobaczymy Marię Pakulnis, która wcieli się w rolę matki Osieckiej, Jana Frycza, który zagra ojca artystki, z kolei jego kochankę Józefinę zagra Wiktoria Forodeckaja. Jędrzej Hycnar wcieli się w rolę Marka Hłaski, a Grzegorz Małecki zagra Jeremiego Przyborę. W pozostałych rolach zagrali m.in.: Mikołaj Roznerski (Wojciech Frykowski), Mariusz Kiljan (Jerzy Wasowski), Piotr Żurawski (Daniel Passent) oraz Aleksandra Pisula (Olga Lipińska), Aleksandra Konieczna (Hanna Bakuła), Karolina Piechota (Maryla Rodowicz), Barbara Garstka (Elżbieta Czyżewska) i Paulina Walendziak (Krystyna Sienkiewicz).

Premiera serialu

Trzy pierwsze odcinki będą miały premierę w dniach 25-27 grudnia o godz. 20:15 w TVP1.

