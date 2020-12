„Kozacka miłość” bije rekordy popularności. A co wiemy o samej Zorianie Marchenko?

„Kozacka miłość” to serial kostiumowy, który zyskał popularność w takich krajach jak: Rosja, Ukraina, Bośnia, Hercegowina, Gruzja i Pakistan.

O czym jest serial „Kozacka miłość” ?

Akcja rozgrywa się na ukraińskiej prowincji na przełomie XIX i XX wieku. To historia miłości, dla której nie ma barier i przeciwności. Młoda i piękna dziewczyna Marysia Sotnyk dorasta w rodzinie bogatego Kozaka otoczona troskliwą ojcowską miłością.

Podczas przejażdżki bryczką prawie dochodzi do wypadku, z opresji ratuje ją biedny szlachcic Stepan Gruszin, który przybywa do jej rodzinnej wioski. Marysia zakochuje się w Stepanie i za wszelką cenę chce, by został jej mężem. Jednak młody szlachcic do szaleństwa zakochany jest w Alenie i planuje z nią potajemny ślub i wspólne życie. Stepan i Alena uciekają na wieś...

Kim jest Zoriana Marchenko?

W główną rolę Marysi Sotnyk w serialu wciela się ukraińska aktorka Zoriana Marchenko. Urodziła się ona 9 grudnia 1998 roku w Dnieprodzierżyńsku na Ukrainie. W 2010 roku ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Kapenki-Karego. Ostatnio oglądać mogliśmy ją w filmie „Czarny Kruk” (2019), w którym wcieliła się w Dosię. Grała także m.in. w „Tropicielu” , „Synevir” czy „For rent” . Aktorka ma jedno dziecko i była żoną Aleksieja Tritenko, również aktora.

