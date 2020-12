Specjalna akcja w restauracji Magdy Gessler. „Zupa za złotówkę”

Magda Gessler poinformowała o specjalnej akcji, którą organizuje w swojej restauracji U Fukiera na warszawskim Starym Mieście. Jest ona kierowana do seniorów. Zupa dla seniora za złotówkę u mojego Fukiera! Grudniowa akcja specjalna i wyjątkowa. Jesień życia - wspieramy seniorów od poniedziałku do piątku. Zajrzyjcie do magicznego okienka U Fukiera na rynku Starego Miasta w Warszawie. Czeka na was gorąca i smakowita zupa. Jedyna złotówka - tyle ciepła i miłości - napisała restauratorka na swoim profilu na Facebooku. Okienko w restauracji jest otwarte od godziny 12 do ostatniego gościa. Akcja jest skierowana do osób powyżej 60 roku życia.

Sklep internetowy Magdy Gessler – ceny, co można kupić

Wcześniej Magda Gessler postanowiła otworzyć sklep internetowy o nazwie Delikatesy u Fukiera, który jest związany z tą samą restauracją. „Zapraszam Was do mojej kuchni, gdzie pachnie rodzinnym domem i smakuje prawdziwą, polską spiżarnią z dawnych lat” – zachęca gospodyni „Kuchennych rewolucji”.

W ofercie Delikatesów u Fukiera znalazły się wędliny, sery, przetwory owocowe, kiszonki i soki, a przede wszystkim dania z menu w słoikach. Za 900 ml solianki czy flaków zapłacimy 50 złotych. Gulasz cielęcy z leśnymi grzybami kosztuje oraz pulpety cielęce w sosie z borowików kosztują 60 zł. W takiej samej cenie jest bigos na winie oraz gołąbki cielęce w sosie pomidorowym. Maślaki marynowane (350 ml) kosztują 24 zł a 0,5 kg szynki wędzonej na drzewie owocowym 32 zł. Miłośnicy serów za produkty od Fukiera będą musieli zapłacić od 42 do 49 zł. Kiszonki takie jak rzodkiewki, papryka czerwona, gruszki czy kapusta kiszona to wydatek rzędu 18-22 zł. Soki tłoczone (300 ml) wyceniono na 9 zł. Za kiełbasy, boczek oraz schab zapłacimy od 18 do 75 zł.