Jakie seriale były najpopularniejsze w listopadzie? Lista 10 produkcji

10. „Opowieść podręcznej”

Pierwszy sezon serialu „Opowieść podręcznej” opierał się na książkowym oryginale, drugi oraz trzeci jest w całości inwencją twórców. Akcja opowiada o niedalekiej przyszłości, w której narodziny stały się rzadkością, a władzę w Stanach Zjednoczonych przejęła pseudochrześcijańska junta. Kobiety płodne zmuszono do bycia surogatkami uprzywilejowanych rodzin, a nieposłuszeństwo jest karane w okrutny sposób.



9. „Gra o tron”



„Gra o tron” opowiada o siedmiu rodzinach walczących o panowanie nad ziemiami krainy Westeros. Polityczne i seksualne intrygi są na porządku dziennym. Pierwszorzędne role wiodą rodziny: Stark, Lannister i Baratheon. Robert Baratheon, król Westeros, prosi swojego starego przyjaciela, Eddarda Starka, aby służył jako jego główny doradca. Eddard, podejrzewając, że jego poprzednik na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, aby dogłębnie zbadać sprawę. Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin. Lannisterowie, familia królowej, staje się podejrzana o podstępne knucie spisku.

Po drugiej stronie morza, pozbawieni władzy ostatni przedstawiciele poprzednio rządzącego rodu, Targaryenów, również planują odzyskać kontrolę nad królestwem. Narastający konflikt pomiędzy rodzinami, do którego włączają się również inne rody, prowadzi do wojny. W międzyczasie na dalekiej północy budzi się starodawne zło. W chaosie pełnym walk i konfliktów tylko grupa wyrzutków zwana Nocną Strażą stoi pomiędzy królestwem ludzi, a horrorem kryjącym się poza nim.



8. „Hiszpańska księżniczka”

Serial o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora.



7. „Młody Sheldon”



Prequel kultowego serialu "Teoria wielkiego podrywu" autorstwa twórców pierwowzoru - Chucka Lorre oraz Stevena Molaro. Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera (Iain Armitage), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe - w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania. Cała rodzina Cooperów też nie ma lekkiego życia z młodym Sheldonem. Będący szkolnym trenerem ojciec chłopca, George (Lance Barber), często nie jest w stanie nadążyć za synem, a jego kochająca matka Mary (Zoe Perry) stara się zaakceptować małego geniusza i chronić go przed niezrozumieniem i małomiasteczkową społecznością. Rodzeństwo Sheldona też nie ma łatwo, a zwłaszcza starszy brat Georgie (Montana Jordan), który ma problem z zaakceptowaniem faktu, że chodzi do jednej klasy ze swoim młodszym, dziewięcioletnim bratem. Tylko siostra bliźniaczka Missy (Raegan Revord), chociaż bywa o niego zazdrosna, jest jedyną osobą, która może powiedzieć mu prawdę.



6. „Miasto niedźwiedzia”



Björnstad tętniło kiedyś życiem, ale teraz zarastają je drzewa. Lokalna młodzieżowa drużyna hokejowa ma duże szanse, by wygrać półfinał krajowego turnieju i wszystkie nadzieje spoczywają teraz na barkach młodych zawodników. Jest to dla nastolatków wielkie obciążenie, które staje się katalizatorem dramatycznych wydarzeń. Akt przemocy wobec młodej dziewczyny burzy jej życie i jednocześnie dzieli społeczność miasteczka. Wysuwane oskarżenia szerzą się wśród mieszkańców, z których każdy ma swoją opinię w tej sprawie.



5. „Stewardesa”



Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Kaley Cuoco w głównej roli.



4. „Wychowane przez wilki”



Serial „Wychowane przez wilki”, którego producentem wykonawczym jest Ridley Scott, opowiada o dwóch androidach, które mają za zadanie wychowywać ludzkie dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem. Scott wyreżyserował dwa pierwsze z liczącej łącznie 10 odcinków produkcji, stając po raz pierwszy za kamerą amerykańskiego serialu telewizyjnego.



3. „Romulus”



Podróż przez historię, legendy i rewolucje. Akcja serialu toczy się nad brzegiem Tybru, gdzie istnieje prymitywny i brutalny świat, a o losie człowieka decydują bezlitosne siły natury i bogów.



2. „Mroczne materie”



Drugi sezon produkcji rozpoczyna się po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata, a Lyra – zrozpaczona śmiercią swojego najlepszego przyjaciela – postanowiła podążyć za Asrielem w nieznane. W dziwnym i tajemniczo opuszczonym mieście dziewczyna spotyka Willa, chłopca z naszego świata, który również ucieka przed swoją trudną przeszłością. Lyra i Will odkrywają, że ich losy są ze sobą złączone i prowadzą do ponownego spotkania Willa z jego ojcem. Nie jest to jednak takie proste, bo na ich drodze nieustannie pojawiają się liczne przeszkody. W tym samy czasie pani Coulter szuka Lyry, aby za wszelką cenę zabrać ją do domu.



1. „Od nowa”



Miniserial „Od nowa” jest opowieścią o Grace i Jonathanie Fraserach (w ich rolach Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Grace odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Jednak kilka tygodni przed publikacją jej życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami – znika jej kochający mąż, który jak się okazuje nie był tym, za kogo go uważała. Na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obliczu tych wydarzeń Grace musi zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna (Noah Jupe).Czytaj też:

Serial „Osiecka” ze zwiastunem. Kiedy pierwsze odcinki na TVP?