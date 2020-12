Powstał reboot serialu „Strażnik Teksasu”. Jared Padalecki zastąpił Chucka Norrisa

Do sieci trafiło już pierwsze zdjęcie z planu serialu „Walker” . Widzimy na nim Jareda Padaleckiego u boku Deke'a Andersona, który zagra gościnną rolę w serialu. Oprócz nich w produkcji zagrają m.in.: Lindsey Morgan, Keegan Allen, Mitch Pileggi oraz Genevieve Padalecki.

Informacje o tym, że powstanie reboot serialu „Strażnik Teksasu” pojawiły się około rok temu.

Jak opisuje serial stacja The CW? „»Walker« to nowa odsłona wieloletniego serialu »Strażnik Teksasu«, w której Jared Padalecki wciela się w Cordella Walkera, wdowca i ojca dwójki dzieci, mającego swój własny kodeks moralny. Kiedy wraca do domu w Austin po dwóch latach ukrywania się, odkrywa, że tam dopiero czeka na niego ciężka praca. Spróbuje na nowo zbudować relację ze swoim synem (Kale Culley) i upartą, nieco zbuntowaną córką (Violet Brinson) oraz uspokoić rodzinne niesnaski” .

Scenariusz do serialu napisała Anna Fricke, a producentami wykonawczymi są Fricke, Dan Lin i Lindsay Liberatore. Seria ma zadebiutować na ekranach już w styczniu 2021 roku.

Chuck Norris jako Strażnik Teksasu

Serial „Strażnik Teksasu” produkowany był w latach 1993-2001. Tytułową rolę grał Churck Norris. W sumie powstało dziewięć serii produkcji. Była ona także bardzo popularna w Polsce - nadawały ją m.in. stacje Polsat, TV4 czy Universal Channel.

Galeria:

