Są nowi członkowie obsady 2. sezonu serialu „Wiedźmin”. Ich głosy znamy z gier

Według portalu Redanian Intelligence, Alastair Parker jest najnowszym aktorem, który dołączył do stale powiększającej się obsady „Wiedźmina” . Gracze kojarzyć go mogą z grą o przygodach słynnego wiedźmina, ponieważ podkładał on głos pod krasnoluda Cleavera. Ponadto aktora możemy znać z serialu „Doctor Who” . Mimo postaci, w którą wcielał się Parker w „Wiedźmin 3: Dziki Gon” , nie pojawi się ponownie w tej samej roli w serialu.

Co ciekawe, wśród nowych nazwisk, które pojawić się mają w obsadzie 2. sezonu popularnej serii, znalazły się także MyAnna Buring, która podkładała głos pod Tissaię w dwóch rozszerzeniach „Dzikiego Gonu” oraz Lu Corfield, która wcielała się w nich w Marites.

W serialu pojawi się ponadto Richard Cunningham ( „Mroczne materie” , „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie” ), który prawdopodobnie wcieli się w jednego z królów północy.

Kolejnym członkiem obsady jest Krysten Coombs, który prawdopodobnie wcieli się w jednego z krasnoludów, członka kampanii Yarpena Zigirna oraz jednego z braci Dahlbergów. Fani „Gry o tron” mogą kojarzyć tego aktora z epizodycznej roli Balona Greyjoya na weselu Joffreya Baratheona.

Do obsady dołączy także aktorka i modelka Niamh McCormack, która ma zagrać tajemniczą postać o kryptonimie „W” . Zagrać ma w odcinku wyreżyserowanym przez Stephena Surjika.

Poza wspomnianymi, pojawi się także w serialu Michele Moran, aktorka znana z programów telewizyjnych takich jak „Flack” czy „Into the Badlands” .

Czytaj też:

„Kajko i Kokosz”. Netflix pokaże serial na podstawie kultowego komiksu!