Powstaje film o zabójstwie Gucciego. Za kamerą Ridley Scott, w obsadzie Irons, Lady Gaga i Driver

Lady Gaga wcieli się w filmie w Patrizię Reggiani, byłą żonę Maurizio Gucciego. Projektant zostawił ją w 1985 roku po 12 latach małżeństwa dla młodszej kobiety. Reggiani została skazana za zorganizowanie zamachu na jej byłego męża na schodach biura Gucciego we Włoszech w 1995 roku. Podczas procesu nadano jej przydomek „Czarna Wdowa” . Odbyła karę 18 lat pozbawienia wolności, a z więzienia wyszła w 2016 roku.

Scenariusz do filmu „Gucci” napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki Sary Gay Forden „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” . Oprócz Lady Gagi i Jeremy'ego Ironsa, w projekcie mają zagrać Adam Driver, Al Pacino, Jack Huston i Reeve Carney. Producentami są Ridley Scott i Giannina Scott oraz Kevin Walsh.

Wiadomo już, że Driver zagra Maurizio Gucciego, a Irons ojca Maurizio, Rodolfo Gucciego. Premiera obrazu wyznaczona jest wstępnie na 24 listopada 2021 roku.

