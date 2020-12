Najpopularniejsze filmy w 2020 roku. Jakie oglądaliśmy najczęściej? Lista 10. produkcji

Z bogatej kolekcji filmów z biblioteki HBO GO w Polsce widzowie najczęściej wybierali produkcję Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood” z Leonardo DiCaprio oraz Bradem Pittem w rolach głównych, a zaraz po nim najczęściej sięgali po film „Aquaman”, w którym w tytułową postać wciela się Jason Momoa. Na trzeciej pozycji uplasowały się natomiast „Narodziny gwiazdy” z Lady Gagą i Bradley’em Cooperem.

10. „Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”



Gellertowi Grindelwaldowi udaje się uciec z więzienia. Tylko Dumbledore z pomocą Newta Scamandera mogą go ponownie pokonać.



9. „Bad Boys for Life”

Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze.



8. „Spider-Man: Daleko od domu”

Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.



7. „Shazam!”



Chłopiec otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo.



6. „Men in Black: International”



Men in Black zawsze chronili Ziemię przed szumowinami z innych planet. Tym razem zmierzą się z największym globalnym zagrożeniem w historii – w ich organizacji jest... wtyczka.



5. „Avengers: Koniec gry”



Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez Thanosa Avengersi starają się zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać szalonego tytana.



4. „Czarownica 2”



Aurora postanawia wyjść za mąż i zamieszkać w zamku przyszłego męża.



3. „Narodziny gwiazdy”



Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze.



2. „Aquaman”



Arthur Curry niechętnie stara się przejąć władzę w podwodnym królestwie Atlantydy, żeby zapobiec wojnie z ludźmi żyjącymi na powierzchni.



1. „Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.Czytaj też:

Jakie seriale najchętniej oglądaliśmy w 2020 roku? Numer 1. zaskakuje!