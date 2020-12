„Gambit królowej”. Netflix pokazał zabawne memy z serialu. „A co, gdyby nie szachy?”

Beth Harmond na memach Netfliksa gra m.in. u UNO, piłkarzyki czy bierki. Do zabawy szybko przyłączyli się sami internauci, którzy zaczęli wrzucać w komentarzach inne propozycje, takie jak Operacja, Monopol czy domino. Wszystkie zabawne grafiki zebraliśmy dla was w galerii.

O czym jest serial „Gambit królowej” ?

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.

QUIZ:

Quiz z serialu „Gambit królowej”. Sprawdź, ile zapamiętałeś!

Gdzie oglądać serial „Gambit królowej” ?

Produkcję oglądać można na platformie Netflix.

