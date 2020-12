„Death to 2020”. Plejada gwiazd we wspólnym projekcie Netfliksa i twórców „Czarnego lustra”

W ubiegły piątek Brooker przezbywał się z fanami, zamieszczając na swoim Twitterze 10-sekundową zapowiedź, Netflix podzielił się teraz nieco dłuższym, 47-sekundowym nagraniem, opisującym po krótce, czego spodziewać się możemy po produkcji „Death to 2020” . „Nawet twórcy »Czarnego lustra« nie wymyśliliby takiego roku” – czytamy na początku teasera.

Będzie to komediowy special, w którym pojawi się plejada gwiazd. Na ekranie wystąpią m.in.: Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti i Joe Keery. Co prawda, opublikowane w sieci nagranie nie zdradza nic na temat tego, jak będzie wyglądał projekt, jednak fani przypuszczają, że gwiazdy będą po prostu komentowały to, co wydarzyło się na świecie w związku z pandemią koronawirusa w 2020 roku. „Variety” podało, że w „Death to 2020” zobaczymy archiwalne materiały z najważniejszych sytuacji w minionym roku.

Czytaj też:

Maryla Rodowicz obchodzi 75. urodziny. Jak dobrze znasz jej piosenki? Rozwiąż quiz!