Filip Chajzer pokazał swoją metamorfozę. „Tak. To ten sam człowiek”

„Tak. To ten sam człowiek. 2008 VS 2020. Jeśli jest coś czego żałuję w życiu to faktu, że wziąłem się za siebie dopiero po 30stce... Ale lepiej późno, niż za późno” – napisał komentując dwie zestawione ze sobą fotografie dziennikarz. „Uprzedzam wszystkie pytania o dietę. Nie umiem w diety. Przepalam codziennie tyle kcal, żeby zasłużyć na pizze i drwala. Bo życie jest po to, żeby żyć” – zaznaczył.

Nowy post Chajzera do tej pory polubiło prawie 40 tysięcy osób. Fani głównie zamieszczają komentarze, w których gratulują prezenterowi zacięcia i chęci do ćwiczeń. Inni dzielą się swoimi doświadczeniami z zrzucaniem zbędnych kilogramów.

A Wy, rozpoznalibyście Chajzera na fotkach sprzed lat? Zobaczcie je w naszej galerii.

