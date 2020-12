Trzech Spider-Manów na raz? Holland, Garfield i Maguire mieliby zagrać w jednym filmie

Tom Holland, Andrew Garfield i Tobey Maguire w jednym filmie, w roli „tego samego” superbohatera? Byłoby to nie tylko spełnienie marzeń wielu fanów, ale też doskonała okazja, by wreszcie rozstrzygnąć spór o to, który odtwórca Spider-Mana zasługuje na miano najlepszego. Zwolennicy każdego z powyższych trzech aktorów od dawna znają już na pamięć argumenty swoje i przeciwników. Doskonale byłoby je skonfrontować.

Spider-Man 3 opowie o multiwersum?

Pomysł na trzech Spider-Manów nie jest oczywiście szokujący dla tych, którzy widzieli animację „Spider-Man Universum”. To właśnie koncepcja równoległych światów ma pozwolić na spotkanie kilku różnych wcieleń Człowieka-pająka na jednym ekranie. To jednak nie koniec niespodzianek. W zapowiadanym na listopad 2021 roku „Spider-Manie” pojawić mają się także inni aktorzy, którzy grali w filmach z tym bohaterem przed erą MCU.

Spider-Man. Powroty gwiazd

Jako Doktora Octopusa w najnowszym filmie znów zobaczymy Alfreda Molinę, występującego już w trylogii Sama Raimiego. Jego udział potwierdził The Hollywood Reporter, tak więc ta informacja jest już pewna. Rolę Elektro z "Niesamowitego Spider-Mana" powtórzyć ma także Jamie Foxx. Na liście powracających nazwisk pojawia się także Kirsten Dunst i Emma Stone. Wszystko to jednak wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Na pewno wróci za to Zendaya, a takżę Jacob Batalon, Tony Revolori i Marisa Tomei. Pojawi się także Benedikt Cumberbatch w roli Doktora Srtange'a. Fani komiksów dobrze wiedzą, że jego postać czyni jeszcze bardziej prawdopodobnymi wszystkie przewidywania dotyczące multiwersum.

