Kto wystąpi podczas „Sylwestra Marzeń”? TVP odkrywa karty

Telewizja Polska podała, że tegoroczny „Sylwester Marzeń” odbędzie się w „rytmie disco” . Pierwszymi ogłoszonymi gwiazdami, które wystąpią podczas wydarzenia są Cleo, Zenek Martyniuk oraz Marcin Miller.

„W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać Widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy Was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami” – poinformowało TVP w mediach społecznościowych.

Już wiemy, że sylwestrowy koncert na antenie TVP2 rozpocznie się o godzinie 18.45 i potrwa do 00:15.

Przypomnijmy, początkowo Sylwester TVP miał odbywać się na Stadionie Narodowym. Ze względu na przekształcenie tego obiektu w szpital tymczasowy, taki scenariusz nie będzie jednak możliwy. – Telewizja zawsze coś wymyśli, na pewno jakiś Sylwester w tym roku będzie. A że Sylwestry robione przez Telewizję Polską są najlepsze, to będzie to najlepsze show – podkreślał Jacek Kurski w wypowiedzi dla Jastrząb Post. – Już państwa zapraszam. Na pewno będzie to sylwester z Dwójką. Sylwester marzeń – dodawał.

