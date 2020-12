Stworzył „Gambit królowej”, teraz rozpoczyna kolejny projekt z Anyą Taylor-Joy. To adaptacja powieści Nabokova

Scott Frank w podkaście „The Ringer's The Watch” poinformował, że produkcja ta będzie „walentynką dla wszystkich filmów” . – Zamierzam zrobić film noir i film w filmie. I to jest naprawdę paskudny, wspaniały thriller – podkreślił.

Książka opowiada o Albercie Albinusie, krytyku sztuki w średnim wieku, który wykazuje szczególne zainteresowanie Margot Peters – 17-letnią aspirującą modelką i aktorką. Tworzą wzajemnie „pasożytniczą” relację, do której przyłącza się jeszcze w trakcie były kochanek Margot Axel Rex.

Scott Frank, dwukrotnie nominowany do Oscara za filmy „Logan: Wolverine” i „Co z oczu, to z serca” , zdradził także, że pracuje nad innym projetem, inspirowanym twórczością powieściopisarza Dashiella Hammetta. Ma to byc serial zatytułowany „Sam Spade” , który opowiadać ma o lsach tego detektywa, znanego z powieści „Sokół maltański” . W główną rolę wcielić sie ma Clive Owen.

Czytaj też:

Kto wystąpi podczas „Sylwestra Marzeń”? TVP odkrywa karty