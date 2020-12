Wojciechowska szczerze o związku z Kossakowskim. „Znam te wszystkie żarty na swój temat”

Dziennikarz, dokumentalista i podróżnik Przemysław Kossakowski oraz Martyna Wojciechowska, zdobywczyni Korony Ziemi, dziennikarka, prezenterka i podróżniczka, w październiku tego roku wzięli ślub. Podzielili się wtedy także z fanami zdjęciami z tego szczególnego dla nich wydarzenia.

„Naprawdę silny mężczyzna nie boi się silnej kobiety”

Teraz Wojciechowska dodała na Instagramie wpis, w którym przypomina, że i ona i Kossakowski udzielili wywiadów odpowiednio magazynom „Women's Healt” oraz „Men's Health” , pojawiając się także na okładkach pism.

„Naprawdę silny mężczyzna nie boi się silnej kobiety” – pisze w poście Wojciechowska. „Znam te wszystkie żarty na swój temat: »Uciekająca panna młoda«, »Poskromienie złośnicy«. Wielu zastanawiało się, kim musi być mężczyzna, który usidli Wojciechowską, jakie musi mieć cechy, żeby zaimponować kobiecie, która realizowała się w tylu tzw. męskich dziedzinach. Czy będzie lepszy za kierownicą? A może będzie się lepiej wspinał?” – pyta. „Tymczasem tym, co mi najbardziej imponuje u mężczyzny, jest dystans do świata i do siebie, niewybujałe ego, wrażliwość na drugą osobę i uważność w codziennym życiu” – podkreśla, cytując wywiad podróżniczka. „Po partnersku wystąpiliśmy w tym samym czasie na dwóch okładkach. Razem, ale z poszanowaniem naszej wolności i odrębności” – dodała na koniec Wojciechowska.

