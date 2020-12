„Rolnik szuka żony”. Finał programu TVP przełożony. Kiedy go obejrzymy?

W środę na oficjalnym Facebooku „Rolnik szuka żony” pojawiła się informacja o zmianie godziny emisji finału programu. „Uwaga! Wielki Finał tej edycji programu »Rolnik szuka żony« już w tę niedzielę o 20:15” – czytamy. Przypomnijmy, początkowo finał show zobaczyć mieliśmy w niedzielę 13 grudnia o godzinie 21:15.

W siódmej edycji programu tylko dwoje uczestników wybrało kandydatki, które pojawiły się w „Rolnik szuka żony” . Paweł związał się z Martą, a Maciej z Iloną. Magdalena najpierw odrzuciła wszystkich panów, a później postanowiła umówić się z Kubą.

O programie

Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie, to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy. Czy dzięki programowi poznają smak miłości? Czas pokaże. A my śledzimy to z kamerami.

