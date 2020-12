„Riverdale”, sezon 5. Jest zwiastun kolejnej części serialu. Czego się z niego dowiadujemy?

The CW

Do sieci trafił zwiastun 5. sezonu serialu „Riverdale”. Rozpoczyna się on na balu maturalnym, a następnie akcja przenosi się w przyszłość, kiedy bohaterowie wracają do swojego rodzinnego miasta.

„Riverdale" – o czym będzie 5. sezon serialu? „Sezon 5. serialu »Riverdale« rozpocznie się od ostatnich dni naszych bohaterów jako uczniów Riverdale High. Od epickiego balu po słodko-gorzkie zakończenie szkoły, emocjonalne chwile i pożegnania. Wiele par się rozpadnie, ponieważ każdy pójdzie swoją drogą na studia, lub gdzie indziej. Następnie zobaczymy bohaterów, jako młodych dorosłych, którzy wracają do Riverdale, aby uciec od trudnej przeszłości. A życie – i romanse – staną się jeszcze bardziej skomplikowane"... – czytamy w opisie 5. sezonu serialu produkowanego przez The CW. Obsada 5. sezonu W 5. sezonie „Riverdale" powrócą: K.J. Apa jako Archie Andrews, Lili Reinhart jako Betty Cooper, Camila Mendes jako Veronica Lodge, Cole Sprouse jako Jughead Jones, Madelaine Petsch jako Cheryl Blossom, Casey Cott jako Kevin Keller, Mark Consuelos jako Hiram Lodge, Charles Melton jako Reggie Mantle, Vanessa Morgan jako Toni Topaz, Mädchen Amick jako Alice Cooper i Erinn Westbrook jako Tabitha Tate. Seria zadebiutować ma 20 stycznia.

