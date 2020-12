„Mecenas Porada”. Aleksandra Domańska w głównej roli w nowym serialu Polsatu

„Mecenas Porada” – o czym będzie serial?

Mecenas Katarzyna Porada (Aleksandra Domańska) jest zawsze blisko ludzi. Niedrogo i serdecznie to dewiza błyskotliwej prawniczki, która właśnie zdała egzamin adwokacki. Droga do tego celu nie była usłana różami, a Kasia w swej karierze zawodowej ma nawet doświadczenia we... fryzjerstwie. Ośmielona uzyskaniem dyplomu adwokata udaje się do szefowej w kancelarii, w której pracuje, po podwyżkę. Ta jednak, zamiast pogratulować Kasi sukcesu, zwalnia ją.

Nie mogąc znaleźć zatrudnienia, zdesperowana wynajmuje maleńki boks w galerii handlowej. Oferuje klientom niedrogą pomoc prawną – koszt to złotówka za minutę. Nawet nie zdaje sobie sprawy, jak nietypowych klientów przyciągnie swoją ofertą.

Obsada serialu

Oprócz Aleksandry Domańskiej w serialu zobaczymy: Radosława Pazurę (Grzegorz Porada, ojciec głównej bohaterki), Magdalenę Wróbel (Zośka Krawczyk, najlepsza przyjaciółka Kasi), Antoni Pawlicki (mec. Aleksander Wyrzykowski – doktor prawa), Mateusz Rusin (Marcin Drawicz, pracownik punktu masażu), Otar Saralidze (Adi Tsurgan – Gruzin, pracuje w punkcie dorabiania kluczy), Monika Krzywkowska (Marta Solwecka – narzeczona Grzegorza Porady), Piotr Gąsowski (Andrzej Starzyński, wspólnik mec. Wyrzykowskiego) oraz Katarzyna Zawadzka (Beata Majerska – prawniczka w Kancelarii Starzyński Wyrzykowski).

