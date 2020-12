„Przeznaczenie: Saga WINX” od Netfliksa. Jest zapowiedź nowego serialu!

„Przeznaczenie: Saga WINX” to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z... potworami, które zagrażają ich życiu. Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki „Winx Club" Iginio Straffiego jest Brian Young („Pamiętniki wampirów”).

Twórcy i obsada serialu

W serialu występują m.in.: Abigail Cowen jako Bloom („The Chilling Adventures of Sabrina”, „The Fosters”), Hannah van der Westhuysen jako Stella „(Grantchester”, „Lamborghini”), Precious Mustapha jako Aisha („Endeavour”), Eliot Salt jako Terra („Normal People”, „Gameface”), Elisha Applebaum jako Musa („Undercover Hooligan”, „No Reasons”), Sadie Soverall jako Beatrix („Rose Plays Julie”), Freddie Thorp jako Riven („Księga czarownic”, „Safe”, „Zawrotna prędkość”), Danny Griffin jako Sky („So Awkward”, „Dżentelmeni”), Theo Graham jako Dane („Clink”, „Hollyoaks”, „Brief Encounters”) i Jacob Dudman jako Sam („The Stranger”, „Medici”, „The A List”) oraz Eve Best („Siostra Jackie”), Robert James-Collier („Downton Abbey”), Josh Cowdery („Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”) Alex Macqueen („The Thick of It”, „Sally 4Ever”) i Eva Birthistle („Brooklyn”, „Upadek królestwa”).

„Przeznaczenie: Saga WINX” to serial oryginalny Netflix wyprodukowany przez Archery Pictures Production we współpracy z Rainbow. Showrunnerem i producentem wykonawczym sześcioodcinkowej serii jest Brian Young (Pamiętniki wampirów, Kyle XY). Judy Counihan i Kris Thykier z Archery Pictures (Riviera, W szeregach ISIS) oraz Cristiana Buzzelli i Joanne Lee z Rainbow również pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Data premiery serialu

Premiera serialu „Przeznaczenie: Saga WINX” już 22 stycznia 2021 roku na Netflix.

