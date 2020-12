Była dziennikarka TVP wygrała w sądzie z PiS. „Walczyłam o siebie, ale też o  wartości i o zasady”

Sprawa dotyczy opublikowanego w trakcie kampanii z jesieni 2018 roku spotu „Bezpieczny samorząd”. Filmik przedstawiał alternatywną rzeczywistość 2020 roku, gdy Polska znajduje się pod rządami Koalicji Obywatelskiej. Obecna opozycja obarczana była w materiale odpowiedzialnością za sprowadzenie do kraju tysięcy uchodźców. Przybysze przedstawieni zostali z kolei jako grupa niosąca śmierć i zniszczenie, a całość stanowiła zlepek scen przemocy. W materiale znalazł się fragment programu informacyjnego TVP Info, w którym Justyna Śliwowska mówiła: „Wbrew decyzji polskiego rządu, Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców”.

Była dziennikarka TVP pozwała PiS

Wideo wzbudziło ogromne emocje, a krótko po jego publikacji dziennikarka wydała oświadczenie, w którym odcięła się od spotu Prawa i Sprawiedliwości. „Nie jestem i nigdy nie byłam członkiem żadnej partii politycznej. Nigdy publicznie nie deklarowałam poparcia dla żadnej partii czy jakiegokolwiek polityka. Nigdy nie wyrażałam żadnej zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku w materiałach prasowych jakiegokolwiek ugrupowania” – napisała była prezenterka TVP na Instastories. W lutym 2019, zgodnie z zapowiedzią, złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew. Już wtedy nakazano PiS-owi usunięcie jej wizerunku z materiału. Dokładnie osiem miesięcy później zapadł wyrok.

Sąd Apelacyjny orzekł, że działania PiS były nielegalne

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał rację Justyny Śliwowskiej-Mróz w sporze przeciwko PiS, w związku z czym nakazał zamieszczenie partii ogłoszenia z wyjaśnieniem, iż bezprawnie wykorzystała wizerunek dziennikarki. 9 grudnia wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny. „Sąd Apelacyjny orzekł, że partia zrobiła to nielegalnie. To były długie dwa lata, zderzyłam się z falą oskarżeń o powiązania polityczne, straciłam pracę po wyroku pierwszej instancji. Dziś cieszę się z tego wyroku. Uprzedzając pytania, zarówno ja jak i mój mąż zrobilibyśmy dokładnie to samo bez względu na to, jaka patia polityczna zdecydowałaby się na wykorzystanie naszych wizerunków. Wyrok i sentencję dedykuję Kobietom, Dziennikarkom” - napisała dziennikarka na swoim profilu na Facebooku.

Śliwowska-Mróz dodała, że sąd oddalił apelację Prawa i Sprawiedliwości, podkreślając, że partia nie była uprawniona do rozpowszechniania jej wizerunku bez jej zgody. Ponadto partia została zobowiązana do zamieszczenia oświadczenia z wyjaśnieniem, które to ma widnieć na stronie głównej PiS przez 30 dni od daty publikacji. Komunikat ma pojawić się na stronie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Dziennikarka otrzyma również 10 tys. zł odszkodowania, które ma zamiar przekazać Fundacji Św. Franciszka "Pomóż zwierzętom, naszym małym braciom".

Wyrok jest prawomocny.

