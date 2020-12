Dorota Szelągowska pokazała się bez makijażu. „Oto proces tworzenia Pani z Telewizji”

Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi zjednała sobie widzów za sprawą programu „Dorota Was urządzi” w TVN style, w którym urządzała mieszkania Polaków. Była także gospodynią programów: „Polowanie na kuchnie”, „Polowanie na mieszkanie”, „Domowe rewolucje” czy „Przestrzenie Szelągowskiej”, które był emitowane przez TVN, TVN Style oraz HGTV.

Obecnie prowadzi w stacji TVN Style program „Tu jest pięknie”. Ponadto, jedną z najważniejszych premier jesiennej ramówki stacji TVN w 2020 r. są „Totalne remonty Szelągowskiej”, czyli format w którym Dorota Szelągowska w kilka dni przeprowadzała z ekipą totalną metamorfozę domu lub mieszkania. Ich właścicieli do programu w tajemnicy zgłosili bliscy. Ta niezwykła niespodzianka to wyraz wdzięczności za bezinteresowność i gotowość do poświęceń, jakie ci zawsze im okazywali.

Szelągowska: To nie jest dystans do siebie, ani odwaga, tylko normalność

Choć w telewizji prezenterka zawsze ma nienaganny makijaż i fryzurę, na Instagramie chętnie pokazuje się w naturalnej odsłonie. Dekoratorka zamieściła ostatnio w mediach społecznościowych swoje zdjęcie bez make upu i zdradziła, jak krok po kroku wyglądają jej przygotowania do programu. „Jak powstaje Szelągowska? Oto proces tworzenia Pani z Telewizji. Dziękuję autorom” – napisała. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od internautów zachwyconych urodą prezenterki. Komentatorzy zwracali uwagę na jej odwagę i ogromny dystans do siebie. „To nie jest żaden dystans do siebie, ani odwaga, tylko normalność” – odparła Szelągowska.

Czytaj też:

Mieszkanie jak z horroru i poruszająca historia 80-latka. Metamorfoza jest niewiarygodna!