Nie żyje Barbara Windsor. Aktorka miała 83 lata

Informację o śmierci aktorki potwierdził jej mąż Scott Mitchell. Jak podał, zmarła ona w londyńskim domu opieki z powodu komplikacji związanych z chorobą Alzheimera. „Zostanie zapamiętana za miłość, zabawę, przyjaźń i jasność, które wniosła do naszego życia” – przekazał.

Barbara Windsor zadebiutowała w teatrze już w wieku 13 lat, a dwa lata później wystąpiła w swoim pierwszym musicalu na West Endzie. Pierwszą rolę filmową otrzymała, gdy miała 16 lat. W 1963 roku była nominowana do nagrody Filmowej BAFTA za swoją kreację w „Sparrers Can't Sing” . W 1965 zagrała w musicalu Oh, What a Lovely War! na Broadwayu i otrzymała za ten występ Nagrodę Tony. Równocześnie występowała w sitcomach takich jak „The Rag Rade” czy „Wild, Wild Woman” . Od 1964 roku regularnie pojawiała się także w filmach z serii „Cała naprzód” (łącznie zagrała w dziewięciu). W roku 2000 została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego w uznaniu zasług dla brytyjskiej kultury.

