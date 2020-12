Katie Piper 12 lat temu została oblana kwasem. Mimo cierpienia, nie poddała się

Katie Piper, 12 lat temu, w 2008 roku, opuszczała mieszkanie na przedmieściach Londynu. Nagle podbiegł do niej mężczyzna, który wylał jej kwas siarkowy na twarz, szyję, klatkę piersiową i ręce. Był to Stefan Sylvestre. W toku śledztwa ustalono, że wynajął go Danny Lynch, były chłopak modelki, który postanowił się zemścić za to, że Katie z nim zerwała. W wyniku poparzenia twarz i szyja modelki zostały zdeformowane. Kobieta musiała przejść blisko 40 operacji. Na 12 dni została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

Modelka bardzo często dzieli się ze swoimi fanami drastycznymi zdjęciami zrobionymi po ataku lub po kilkudziesięciu operacji, jakie przeszła. Kiedy Piper wyszła ze szpitala, postanowiła pomóc osobom, które stają się ofiarami poparzeń. Modelka założyła fundację swojego imienia, wydała autobiograficzną książkę, w której opisała swoją historię, a także wystąpiła w kilku filmach dokumentalnych. Obecnie pracuje jako prezenterka telewizyjna, m.in. w show takich jak „Songs of Praise” na BBC1. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 990 tysięcy użytkowników.

