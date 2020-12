Ponad 20 filmów dodanych do National Film Registry. Co to za produkcje?

National Film Registry to lista filmów budujących dziedzictwo kulturalne Stanów Zjednoczonych, wybranych przez National Film Preservation Board do przechowywania w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Do National Film Registry może być włączanych do dwudziestu pięciu filmów rocznie, które są „kulturalnie, historycznie lub estetycznie znaczące”.

Oto wszystkie filmy, które zostały dodane do listy National Film Registry.

„Mroczny rycerz” (2008)



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.



„Bitwa stulecia” (1927)



Mało znany menadżer walk ubezpiecza na bardzo dużą sumę swojego rachitycznego zawodnika, a następnie próbuje zaaranżować wypadek. Niestety misterny plan nie idzie jak po maśle, bowiem w niebezpieczną pułapkę (skórka od banana) wpada dostawca ciast. Taka komiczna sytuacja musi zakończyć się epicka walką na jedzenie.



„The Blues Brothers” (1980)



Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.



„Buena Vista Social Club” (1999)



Film dokumentalny poświęcony grupie wiekowych muzyków kubańskich, którzy przed wieloma laty grywali ludową muzykę rytmiczną w hawańskim klubie. Kamera poszukuje lokalu, w którym odbywały się koncerty, pokazuje współczesne życie dawnych gwiazd, rejestruje wywiady. Momentem kulminacyjnym jest koncert weteranów w nowojorskim Carnegie Hall.



„Chata w niebie” (1943)



Amerykański musical z 1943 roku na podstawie broadwayowskiego musicalu pod tym samym tytułem.



„Mechaniczna pomarańcza” (1971)



Alex DeLarge wraz ze swoim gangiem sieje spustoszenie na ulicach. Kiedy trafia do więzienia, otrzymuje propozycję odmiany swojego życia.



Kadr z filmu „Bread” (1918)



„Freedom Riders” (2010)



Amerykański film dokumentalny z 2010 roku, wyprodukowany przez Firelight Media dla PBS American Experience. Film jest częściowo oparty na książce "Freedom Riders: 1961 and the Struggle for Racial Justice" autorstwa historyka Raymonda Arsenaulta.



„Grease” (1978)



Sandy i Danny zakochują się podczas wakacji. Wkrótce odkrywają, że trafili do tej samej szkoły, przez co ich letnia miłość zostaje wystawiona na próbę.



„Illusions” (1982)



Film z 1982 roku napisany i wyreżyserowany przez Julie Dash. Przedstawia życie Afroamerykanki, pracującej w przemyśle filmowym w latach 40. XX wieku. Zwraca uwagę na brak Afroamerykanów w branży filmowej w tamtych czasach.



„Klub szczęścia” (1993)



Cztery chińskie emigrantki wspominają swoją młodość w feudalnych Chinach. Wszystkie wyjechały do Ameryki, aby zapewnić swoim córkom wolność i uchronić je przed losem, który stał się udziałem ich samych. A jednak okazuje się, że córki powtarzają błędy matek. Wspólne wspominanie przeszłości pomaga dwóm pokoleniom kobiet dojść do porozumienia.



„Polne lilie” (1963)



Bezrobotny robotnik budowlany Homer (Sidney Poitier), podróżujący samochodem na zachód, zatrzymuje się na położonej na pustynnym odludziu farmie. Spotyka tam grupę zakonnic z Europy. Ich surowa matka przełożona (Lilia Skala) jest przekonana, że Homer Smith został zesłany przez Boga, aby wybudować kaplicę dla sióstr.



„Charlie jest zadowolony z siebie” (1914)



„Złotoręki” (1955)



„Losing Ground” (1982)



„Mauna Kea - Temple Under Siege” (2006)



„The Devil Never Sleeps” (1994)



„The Ground” (2001)



„The Hurt Locker. W pułapce wojny” (2008)



„Wattstax” (1973)



„Suspense” (1913)



„Shrek” (2001)



