„Jezioro marzeń” pojawi się na Netfliksie! Świetna informacja dla fanów serialu z lat 90.

To w tym serialu poznaliśmy takich aktorów jak Michelle Williams, Joshua Jackson, Katie Holmes czy James Van Der Beek. W latach 90. „Dawson's Creek” oglądał niemal każdy młody dorosły. W Polsce serial nadawany był od 1998-2003 roku na antenie Polsatu. Od tamtej pory bardzo ciężko było go obejrzeć w sieci. Teraz to się zmieni – „Jezioro marzeń – jak ogłosił dziś Netflix – pojawi się na tej platformie streamingowej już 15 stycznia 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że w serwisie znajdzie się od razu wszystkie sześć sezonów popularnej przed laty produkcji.

Z informacji tej zdają być się bardzo zadowoleni fani serialu. Post zamieszczony przez Netfliksa ponad godzinę temu na Facebooku „polajkowało” już ponad 2 tysiące podekscytowanych użytkowników. Część z nich apeluje o dodawanie do serwisu streamingowego innych starych seriali – głównie wymieniane są w tym kontekście „Ally McBeal” , „Przystanek Alaska” czy „Chirurdzy” .

A Wy, jaki serial sprzed lat chcielibyście obejrzeć na Netfliksie? Dajcie nam znać w komentarzach.

