„Jezioro marzeń” wraca, a z nim płaczący Dawson. Zobaczcie najlepsze MEMY

24 maja 2000 roku w Stanach Zjednoczonych wyemitowano finał trzeciego sezonu serialu „Jezioro marzeń” (ang. „Dawson's Creek” ), zatytułowany „True Love” (pol. „Prawdziwa miłość” ). Epizod ten kończy się sceną, w której Dawson (James Van Der Beek) mówi swojej wieloletniej miłości Joey (Katie Holmes), aby związała się z ich wspólnym przyjacielem Paceyem (Joshua Jackson). Pod koniec ich rozmowy załamuje się i mówi: „Po prostu odejdź” .

Sześć lat później, 6 grudnia 2006 roky YouTuber o nicku „notdatbigyet” opublikował w sieci filmik zatytułowany „Dawson's Crying Face” . Do tej pory zyskał on ponad 930 tys. odsłon. W sieci zaczęły się pojawiać także liczne memy obrazujące płaczącego Dawsona. Często nawiązują one do problemów, z jakimi mierzyli się ludzie w latach 90., jak przewijanie kaset VHS czy za krótki kabel do telefonu, który uniemożliwiał prowadzenie prywatnych czy intymnych rozmów.

Z okazji informacji, że już w połowie stycznia na Netfliksie pojawi się po latach wszystkie sześćsezonów serialu „Jezioro marzeń” , zebraliśmy dla was najlepsze memy z „płaczącym Dawsonem” . Zapraszamy do obejrzenia galerii.

