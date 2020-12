86-letnia Sophia Loren zagra u Jerzego Skolimowskiego. Co wiemy o filmie?

86-letnia kultowa włoska aktorka filmowa, uważana za jedną z największych gwiazd światowego kina i największą aktorkę wszech czasów, nie zamierza wybierać się na emeryturę. Po 11 latach przerwy w karierze pojawiła się ostatnio w filmie „Życie przed sobą” , a teraz zagra u samego Jerzego Skolimowskiego w obrazie, który roboczo nosi tytuł „Baltazar” . O czym będzie?

Ostatnim filmem Jerzego Skolimowskiego był krótkometrażowy obraz „11 minut” z 2015 roku. Teraz reżyser postanowił stworzyć współczesną interpretację francuskiego filmu „Na los szczęścia, Baltazarze!” Roberta Bressona z 1966 roku.

„Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie” – czytamy w opisie filmu na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

„Na los szczęścia, Baltazarze!” miał swoją premierę w 1966 roku. Jest uznawany za jedno z największych osiągnięć Roberta Bressona, znanego także z obrazów takich jak: „Dziennik wiejskiego proboszcza” (1951), „Ucieczka skazańca” (1956), „Kieszonkowiec” (1959) czy „Mouchette” (1967).

Czytaj też:

„Jezioro marzeń” wraca, a z nim płaczący Dawson. Zobaczcie najlepsze MEMY