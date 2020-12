Netflix tworzy 7 nowych brytyjskich seriali oryginalnych. Znamy szczegóły

Jak podał portal, wszystkie produkcje, zlecone przez zespół Original Series Netfliksa zostaną stworzone w Wielkiej Brytanii. O jakich seriach mowa?

Sam Mendes i jego Neal Street Productions stworzą sześcioodcinkowy program zatytułowany „The Red Zone” (pol. „Czerwona strefa” ), która jest obecnie opisana przewrotnie jako „komedia o piłce nożnej, ale także nie o piłce nożnej” . Tymczasem Rowan Atkinson ma zagrać w 10-odcinkowym serialu komediowym „Man vs Bee” . Aktor, znany szerokiej publiczności jako filmowy Jaś Fasola, ma mieszkać w luksusowej posiadłości z nieznośną pszczołą, której próbuje pozbyć się w każdym epizodzie.

Andy Serkis będzie z kolei producentem wykonawczym produkcji „Half Bad” – adaptacji książkowej trylogii Sally Green, za scenariusz do której odpowiadać będzie twórca „Giri/Haji” . W opisie produkcji czytamy: „Szesnastoletni Nathan jest nieślubnym synem najbardziej przerażającej czarownicy na świecie. Całe życie panował nad sobą, aby nie podążyć tą samą destrukcyjną ścieżką, co jego ojciec. W miarę eskalacji napięć stare granice między » dobrem« a » złem« zanikają, a Nathan odkryje, kim naprawdę jest” .

Co jeszcze pojawi się na Netfliksie?

„Baby Reindeer”

Ośmioodcinkowy serial, w którym główną rolę zagra Richard Gadd. Oparta na fascynującej, prawdziwej historii fabuła przedstawia wypaczony związek pisarza i performera Richarda Gadda z jego kobiecą prześladowczynią. W końcu mężczyzna będzie zmuszony do stawienia czoła swojej głęboko ukrytej traumie.

„Cuckoo Song”

Sześcioodcinkowy serial, do którego scenariusz stworzyły Sarah Dollard, Andrea Gibb oraz Corinna Faith. To "wciągający horror o dwóch walczących ze sobą siostrą – jedna z nich jest człowiekiem, druga potworem – które muszą znaleźć drogę do pojednania, aby odwrócić nadnaturalny pakt, który doprowadził do ogromnej tragedii.

„Lockwood & Co”

Serial od Joe Cornisha, który pełni rolę reżysera i głównego scenarzysty. „Każdej ciemnej nocy w Londynie najbardziej utalentowani nastoletni łowcy duchów wikłają się w niebezpieczną walkę ze śmiercionośnymi duchami. Pośród wielu agencji zarządzanych przez dorosłych, jedna się wyróżnia – prowadzi ją dwóch nastolatków, do których dołącza dziewczyna z niezwykle rozwiniętymi zdolnościami. Wspólnie chcą rozwikłać tajemnicę, która zmieni bieg historii” – opisuje Netflix.

„The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle”

Serial 7-odcinkowy od Sophie Petzal na podstawie bestsellerowej, nagradzanej książki Costy Suarta Turtona „The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle” . „To oszałamiająca i oryginalna historia tajemniczego morderstwa. Fabuła osadzona jest w ogromnej wiejskiej posiadłości. Ten thriller przedstawia intrygującą zagwozdkę – jak rozwikłać sprawę morderstwa, gdy za każdym razem, kiedy zbliżasz się od odpowiedzi, budzisz się w innym ciele?” – czytamy w opisie.

