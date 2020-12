Film „Tenet” Christophera Nolana od dziś do obejrzenia w internecie. Podpowiadamy, gdzie można go zobaczyć

O czym jest „Tenet”?

Głównym bohaterem filmu „Tenet” jest agent CIA, grany przez Johna Davida Washingtona. Postać uzbrojona jest w jedno słowo – „TENET” i walcząc o przetrwanie całego świata, podróżuje przez mroczne przestrzenie międzynarodowego szpiegostwa z misją, która rozwinie się poza czas rzeczywisty. W filmie występują między innymi także: Elizabeth Debicki, Robert Pattinston, Kenneth Branagh, Michael Caine, Fiona Dourif, Clemence Poesy czy Andrew Howard.

Nieco o fabule zdradza także sam tytuł filmu – „Tenet”. Słowo jest palindromem – wyrażeniem brzmiącym tak samo, czytanym od lewej do prawej i od prawej do lewej. To tłumaczy też ciekawe zabiegi pokazane już w pierwszym zwiastunie, gdy statek płynie do tyłu czy samochód nagle zmienia kierunek spadania przy wypadku. Najnowszy trailer filmu koncentruje się na długich sekwencjach akcji, podczas gdy poprzednie podkreślały szpiegowskie aspekty fabuły. Mimo, że nowa zapowiedź trwa trzy minuty, nadal fabuła filmu nie jest do końca jasna. Na tym też zależało samemu twórcy.

„Tenet” – gdzie oglądać?

Film "Tenet" dostępny jest już od dziś, 15 grudnia, w serwisach Rakuten TV, iTunes i Chili. Pierwsze z tych serwisów oferują możliwość wypożyczenia obrazu na 28 dni (film trzeba obejrzeć w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia seansu) w cenie 14,99 zł lub kupna go za 54,99 zł. Z kolei na Chili film jest nieco tańszy - wypożyczenie kosztuje 14,90 zł, a kupno 54,90 zł.

Czytaj też:

Zmarła legendarna Ann Reinking. Gwiazda Broadwayu, znana też ze związku z Bobem Fosse, miała 71 lat