Powstaje film biograficzny o Whitney Houston. W głównej roli Naomi Ackie

„I Wanna Dance With Somebody” przedstawi historię życia legendarnej artystki. Reżyserką filmu będzie Stella Meghie, znana z „Ponad wszystko” (2017) czy „The Photograph” (2020). Scenariusz napisał Anthony McCarten ( „Dwóch papieży” , „Czas mroku” , „Bohemian Rhapsody” , „Teoria wszystkiego” ). Premiera obrazu „I Wanna Dance With Somebody” , tytułu, który bezpośrednio odnosi się do jednego z największych hitów Whitney Houston, zaplanowana jest na Święto Dziękczynienia 2022 roku.

Wrozmowie z „Variety” Stella Meghie przyznała, że większą część roku ekipa filmowa spędziła na poszukiwanie idealnej aktorki do odegrania Whitney Houston. – Naomi Ackie imponowała nam na każdym etapie procesu. Poruszyła mnie jej zdolność do uchwycenia scenicznej prezencji globalnej ikony oraz jednoczesne zaproszenie nas do jej życia wewnętrznego – podkreśliła.

Ackie otrzymała niedawno nagrodę BAFTA za swoją rolę w serialu Netfliksa „The End of the F *** Ing World” . Wystąpiła także między innymi w „Gwiezdnych wojnach. Skywalker. Odrodzenie” czy serialu „Mały topór” Steve'a McQueena. Niedługo zagrać ma także w musicalu „The Score” z Williamem Poulterem i JOhnnym Flynnem.



