„Szadź”. Będzie 2. sezon serialu. Wiemy, kto dołączył do obsady

O czym będzie 2. sezon serialu „Szadź” ?

„Rok po tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w okolicach Opola, opinia publiczna wyczekuje na zakończenie procesu w sprawie zamordowanych kobiet. Piotr Wolnicki, główny podejrzany, nie przyznaje się do winy. Dla jednych to przerażający morderca, dla innych ofiara systemu. Komisarz Agnieszka Polkowska, która doprowadziła do ujęcia sprawcy, zeznaje przeciwko niemu w sądzie” – cytuje opis 2. sezonu portal.

Kiedy premiera 2. sezonu?

Jak informuje portal WirtualneMedia.pl prace scenariuszowe do nowych odcinków serialu "Szadź" odbywały się już kilka miesięcy temu, natomiast na początku grudnia tego roku rozpoczęły się zdjęcia do 2. sezonu. Nowe epizody produkcji mamy zobaczyć w przyszłym roku.

Kto w obsadzie kolejnej części?

Wiemy już, że na ekranie ponownie zobaczymy aktorów znanych z 1. sezonu serialu, w tym: Macieja Stuhra ( „Belfer” , „Pisarze” , „Polityka” ), Aleksandrę Popławska ( „Wataha” , „Kobiety Mafii” ), Cezarego Łukaszewicza ( „Kruk. Szepty słychać po zmroku” ), Bartosza Gelnera ( „Legiony” ), Annę Cieślak ( „Na Wspólnej” ) i Emmę Giegżno ( „Na bank sięuda” ). Do obsady dołączyli także: Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Dominika Ostałowska, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska.

O czym jest 1. sezon serialu?

W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!

