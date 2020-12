Nosowska szczerze o byciu żoną alkoholika. Mocny wywiad Sekielskiego

Katarzyna Nosowska od 20 lat jest związana z Pawłem Krawczykiem, również muzykiem, a od 2 lat są małżeństwem. Jak wyznała artystka, cztery lata temu musiała uciąć kontakt ze swoim ukochanym i doszło nawet do tego, że wyrzuciła go z ich mieszkania, z powodu uzależnienia Krawczyka od alkoholu. Przyznała przy tym, że w branży muzycznej nie jest trudno być osobą, która niebezpiecznie przyzwyczai się do używek.

W rozmowie z Sekielskim artystka starała się szczerze przekazać, jak to jest być osobą uzależnioną. – Mamy bardzo podobną relację z uzależnionym, jak uzależniony ma z daną substancją. W jakimś sensie gubimy siebie. Nie miałam świadomości, że prezentuję ewidentnie wszystkie cechy osoby współuzależnionej. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że współuzależnienie to nie jest coś, co pojawia się w człowieku w momencie relacji z uzależnioną osobą. To jest tak, jakbym miała to coś w sobie: z domu, z dzieciństwa, skądś – mówiła.

Śledzenie każdego ruchu partnera

Jak przyznała, w osobach współuzależnionych wykształca się swoista „czujność” i śledzenie każdego ruchu partnera. – Czy już się napił? Ile wypił? Jak mieliśmy w domu imprezę, bo impreza w pewnym momencie naszego życia trwała nieustająco, tak, jakbyśmy bali się być sami ze sobą. Dom był otwarty. To było dla mnie psychicznie nie do wytrzymania. Nie bawiłam się, tylko sprawdzałam: W jakim stanie był partner? Czy już się robi niebezpiecznie? Czy zaraz się pojawi wstyd? Taka kobieta staje się matką, jest to okropne dla związku, upokarzające i ubezwłasnowolniające – podkreśliła.

Piosenkarka zwróciła także uwagę na to, że „ostatnim stadium uzależnienia jest utrata własnej osobowości” . – Znam takie przypadki kobiet, z pokolenia moich rodziców, to już są starsze osoby. Ich nie ma, tak jakby stawały się zombie, które mechanicznie starają się organizować w tym środowisku, gdzie rządzi np. alkohol – mówiła.

Jak udało się naprawić związek?

– To są dwa związki – tamten i ten teraz. Cztery lata od tego powrotu do siebie po tym, jak ja się skoncentrowałam całkowicie na sobie. Ja miałam wiele rzeczy do przepracowania ze sobą. Ja byłam dzieckiem w ciele starzejącej się kobiety. Cała ja to był temat – nagle się okazuje, że nie ma nudy w życiu, bo ja dla siebie byłam takim wyzwaniem – podkreśliła Nosowska. Jak wyznała, jej partner wówczas sam poszedł do ośrodka zamkniętego na leczenie. – To jest też ciekawe, bo nie znam osoby, która by bardziej nie wierzyła w terapię niż on – przyznała.

– Wiele kobiet myśli, że one działając tak, jak działają w codzienności, sprzątając, upierając, ukrywając, mu pomagają. To jest też moment, aby sobie uświadomić, że tu musi się pojawić twarda miłość. Tylko w ten sposób możemy dotknąć istoty miłości. Musisz albo uciec albo wyrzucić i być w tym konsekwentnym – mówiła piosenkarka.

