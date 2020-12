81-letni Ian McKellen, filmowy Gandalf, zaszczepił się na COVID-19. Opisał proces

„To bardzo wyjątkowy dzień. Każdy, kto żył tak długo, jak ja, ponieważ wcześniej się szczepił, powinien być zainteresowany tym szczepieniem (...) Robisz to nie tylko dla siebie, ale także dla ludzi, z którymi jesteś blisko – robisz coś dla społeczeństwa. Oczywiście jest to bezbolesne... Jest wygodne, a kontakt i spotkanie z pracownikami NHS oraz możliwość podziękowania im za ciężką pracę to bonus. Bez wahania poleciłbym to każdemu. Czuje się bardzo szczęśliwy, że otrzymałem szczepionkę” – napisał na Facebooku 81-letni aktor.

Urodzony w Burnley aktor był jedną z pierwszych grup kwalifikujących się do szczepionki Pfizer-BioNTech w Wielkiej Brytanii. Najpierw w tym kraju szczepieni są pracownicy służby zdrowia i osoby po 80. roku życia. Wielka Brytania 2 grudnia stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, które udzieliły zezwolenia na użycie przetestowanej szczepionki przeciwko COVID-19.

